Meer dan 1.600 vluchtelingen en migranten bereiken Canarische eilanden

De eilandengroep ligt ongeveer 100 kilometer voor de kust van het noordwesten van Afrika. De route van Afrika naar de Canarische Eilanden wint sinds enkele jaren weer aan populariteit. De eilandengroep heeft dit jaar zo’n 11.000 vluchtelingen en migranten ontvangen, zo blijkt uit gegevens van het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat is ruim zeven keer zoveel als in dezelfde periode in 2019.



Het is een zeer dodelijke route om Europa te bereiken, met meer dan 600 doden of vermisten, volgens de vluchtelingenorganisatie van de VN. Toch ligt het cijfer van 2020 heel wat lager dan dat van 2006, toen bereikten 30.000 mensen deze eilanden.

Afgelopen week riep EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson op tot het vaker repatriëren van migranten die niet in aanmerking komen voor een vluchtelingenstatus.