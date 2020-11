Nu Joe Biden verkozen president is van de Verenigde Staten: wat gebeurt er de komende dagen en weken?

Het tellen van alle stemmen is al enkele dagen aan de gang, en zal ook nog even duren. Het gaat dan vooral over poststemmen. In elke staat moeten die afgestempeld zijn ten laatste op verkiezingsdag 3 november. In de meeste staten moeten die poststemmen ook enkele dagen na verkiezingsdag binnen zijn, maar dat is niet overal zo. In strijdstaat Nevada bijvoorbeeld, mogen de poststemmen binnenkomen tot een week na verkiezingsdag, op 10 november. En in de staat Washington zelfs nog tot 23 november.