Politie pakt verkeersoverlast aan in Merksem

De politie zette tijdens de controles onder meer een anonieme wagen in. De actie bleef niet zonder succes. Naast foutparkeerders en bestuurders die met hun gsm bezig waren achter het stuur, werden nog eens 22 bestuurders betrapt die over een volle oranje lijn reden ter hoogte van werken aan de Minister Delbekelaan. Vier bestuurders deden een verboden manoeuvre aan het kruispunt van de Bredabaan met de Deurnsebaan. Aan de Victor Govaerslaan reed er één door het rode licht. Op de A12 werd een bestuurder gevat die aan 170 kilometer per uur reed, richting Berendrecht. Bij de controle bleek dat ook de technische keuring van het voertuig verlopen was.