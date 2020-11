Tropische storm Eta stevent af op Cuba, dodental in Midden-Amerika loopt op

Tropische storm Eta is op weg naar Cuba. Eta heeft zware stormen veroorzaakt in Midden-Amerika en Mexico daarbij vielen tientallen doden en meer dan honderd mensen raakten vermist. "Vanaf vanavond zal de wind toenemen met een tropische stormkracht tussen de 95 en 115 kilometer per uur in de centrale regio van Cuba", dat heeft het Cubaanse meteorologische instituut gemeld. Windstoten kunnen tot 150 kilometer per uur bereiken.