Bij tuinaannemer en niet in gelijknamig hotel: advocaat Trump geeft persconferentie op opvallende plek

Donald Trump kondigde de persconferentie zélf aan op Twitter. "In Four Seasons, Philadelphia", zo klonk het. Zowat alle journalisten gingen er meteen vanuit dat het persmoment zou plaatsvinden in het viersterrenhotel met die naam in het centrum van de stad. Even later kwam er een verduidelijking. "Four Season's Landscaping!", zo klonk het. Een... tuinaannemer.