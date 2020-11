Verrassing voor zwemmer Pieter Timmers bij thuiskomst na laatste toernooi in Boedapest

Onze 32-jarige landgenoot zwom op de International Swimming League in Boedapest zijn laatste wedstrijden uit zijn carrière. Pieter Timmers wilde dit jaar nog een laatste keer knallen in Tokio, maar het uitstel van de Olympische Spelen bracht zijn pensioenplannen in een stroomversnelling.

Timmers kwam vrijdag in actie op de 100 meter vrije slag, het koningsnummer waarop hij op de Spelen in Rio zilver pakte. Timmers finishte in de Hongaarse hoofdstad als 4e in 47"40.



De olympische medaillewinnaar sloot zijn carrière uiteindelijk af met de 4x100 meter vrije slag, waarin hij nog een laatste keer het beste van zichzelf gaf. In dat aflossingsnummer klokte Timmers af in 46"64, de tweede splitchrono uit zijn carrière.