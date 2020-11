100-tal oude brandweerwagens op enkele dagen tijd van Aalst naar Ravels gebracht: "Ongelofelijk"

Het was een indrukwekkend zicht dit weekend: verschillende colonnes met oude brandweerwagens die enthousiast onthaald werden door heel wat kijklustigen langs de autosnelweg. De brandweerwagens moesten weg uit een museum in Aalst, omdat de huur te hoog werd, en ze zouden een nieuw onderkomen vinden in enkele oude loodsen op de voormalige militaire basis in Weelde, bij Ravels. Maar omdat de antieke brandweerwagens niet op eigen kracht naar Ravels konden rijden, was er hulp nodig.