20 ton voedsel vertrekt richting Spaanse asielen: "Meeste achtergelaten honden en veel dierenmishandeling"

Een vrachtwagen met zo'n 20 ton voedsel en andere spullen voor honden vertrekt deze ochtend richting Spanje om daar dierenasielen te bevoorraden. De organisatie Dogs Behind Bars uit Putte in de buurt van Mechelen vond een transportbedrijf dat een vrachtwagen met chauffeur gratis ter beschikking stelt. "Zeker in coronatijden is de hulp voor de Spaanse asielen meer dan welkom", zegt Cindy Terrière van Dogs Behind Bars op Radio 2 Antwerpen.