200 banen bedreigd bij Belgische afdeling van technologiebedrijf IBM

De vakbond is naar eigen zeggen "gechoqueerd", onder meer omdat IBM in België "al drie kwartalen op rij groeit en een recordaantal orders binnenhaalt".

Maar de aangekondigde afvloeiingen kaderen in een wereldwijde herstructurering die onlangs werd aangekondigd. IBM is bezig met een opsplitsing in twee delen: clouddiensten IT-infrastructuur.

De procedure-Renault rond collectief ontslag wordt opgestart, zegt ACV Puls nog. De vakbond zal naar eigen proberen zoveel mogelijk banen te behouden. Eerder dit jaar zouden al eens 70 werknemers afgevloeid zijn bij IBM België.