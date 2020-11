2 dode apen en 3 kilogram krokodillenvlees: dit is de vangst van operatie "Thunder" op Brussels Airport

In totaal werd er voor 1.287 kilogram aan dierlijk product in beslag genomen. Niet alleen bij de drie reizigers die de Cites-wetgeving overtreedden werd voedsel in beslag genomen, ook bij de andere reizigers was de buit dus niet min. "Maar niet alles wat in beslag genomen is, is bedoeld om op te eten", zegt Francis Adyns van FOD Fincanciën. "Er zijn ook ongeschuldige zaken, zoals schoenen of een riem uit dierenleer die je op de souvenirmarkt koopt, dan kan er ook een probleem zijn".