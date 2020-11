9.000 jaar geleden jaagden ook vrouwen op groot wild in de Amerika's

De verrassende ontdekking van het graf van de vrouwelijke jager bracht het team ertoe zich de vraag te stellen of de vrouw deel uitmaakte van een breder patroon of slechts een eenmalig geval was.

Ze onderzochten de gepubliceerde verslagen van begrafenissen uit het late Pleistoceen en het vroege Holoceen - een periode van duizenden jaren geleden tot zo'n 8.000 jaar geleden - in Noord- en Zuid-Amerika en identificeerden 429 individuen uit 107 verschillende sites.

Van die 429 waren er 27 individuen die verbonden waren met voorwerpen voor de jacht op groot wild en van wie het geslacht kon worden vastgesteld. Van die 27 waren er 11 vrouwen en 16 mannen. Volgens de onderzoekers is dat staal voldoende om "de conclusie te rechtvaardigen dat de deelname van vrouwen bij de vroege jacht op groot wild waarschijnlijk niet onbelangrijk was". Verder maakte de analyse ook duidelijk dat het graf van de vrouwelijke jager uit Wilamaya Patjxa de oudste begrafenis van een jager is die ooit in de Amerika's is gevonden.

Een statistische analyse toont aan dat tussen 30 en 50 procent van de jagers in deze populaties vrouwen waren. Dat niveau van deelname aan de jacht staat in scherp contrast met de recente jagers-verzamelaars, en zelfs met boeren - en kapitalistische samenlevingen, waar de jacht onmiskenbaar een mannelijke activiteit is met lage niveaus van vrouwelijke deelname, zeker onder 30 procent, zei Haas.

"Het werk is bij recente samenlevingen van jagers-verzamelaars sterk verdeeld volgens geslacht", voegde Haas eraan toe. "Dat zou sommige mensen ertoe kunnen brengen te geloven dat seksistische ongelijkheden op het vlak van zaken als loon of positie op een of andere manier 'natuurlijk' zijn. Maar nu is het duidelijk dat de seksuele verdeling van het werk fundamenteel verschillend was - waarschijnlijk gelijker - in het verre verleden van onze soort als jagers-verzamelaars."

Het onderzoek biedt een antwoord op een oude vraag over de seksuele verdeling van het werk in menselijke samenlevingen maar het roept ook nieuwe vragen op. Het team wil nu te weten komen hoe de seksuele verdeling van het werk en de gevolgen daarvan op verschillende tijdstippen en op verschillende plaatsen veranderd zijn bij de jagers-verzamelaars in de Amerika's.

De studie van onderzoekers van de University of Arizona, de University of California Irvine, Penn State University, de University of California Santa Barbara en het Collasuyo Archaeological Research Institute in Peru onder leiding van onderzoekers van de University of Calfornia Davis, is gepubliceerd in Science Advances. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van UC Davis en een artikel van Annemieke Milks in The Conversation.