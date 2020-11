Amerikaanse president Trump ontslaat minister van Defensie Mark Esper

Ook was er onenigheid over de Confederatievlag, de strijdvlag van de zuidelijke Confederatie tijdens de Burgeroorlog, die in het racismedebat onder vuur kwam te liggen. Esper beval de vlaggen weg te halen van militaire basissen, tot ongenoegen van Trump. Een open confrontatie werd vermeden door af te zien van een expliciet verbod op de vlag.

Trumps ambtstermijn werd gekenmerkt door veelvuldige ontslagen in zijn regering. Esper volgde James Mattis op aan het hoofd van het Pentagon. Die was in december 2018 zelf opstapt wegens meningsverschillen met Trump.