Antwerpse Zoo helpt bij internationale douane-actie tegen handel van bedreigde diersoorten

"Het gebeurt nog regelmatig dat dit type van vlees wordt aangetroffen. Er is dus nog werk aan de winkel om mensen meer bewust te maken van het feit dat dit eigenlijk verboden is, want in de meeste gevallen weten ze niet dat ze iets illegaal doen. Voor velen is het louter een kwestie van cultuur", aldus Jouk. De import van tropenvlees is nefast voor de biodiversiteit en is daarom door de wetgeving verboden.