Kempenaars kunnen asbest gratis laten onderzoeken en goedkoper verwijderen 

Asbest is vaak aanwezig in oudere huizen, gaat Mertens verder. “Zeker in oudere woningen zijn asbestvezels vaak gemengd in isolatie van leidingen om die steviger te maken. En ook in vinylvloeren is er vaak asbestlijm gebruikt. Als die asbestvezels vrij komen is het nodig om het materiaal veilig te verwijderen. En dat kunnen mensen niet zelf want dat houdt serieuze risico’s in.”