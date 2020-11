Autoriteiten Nagorno-Karabach bevestigen verlies strategische stad: "Shushi/Shusha buiten onze controle"

Het verlies van de controle over de stad Shusha/Shushi kan uiteindelijk leiden tot een nederlaag in de strijd over de controle van de hele regio, gaven de autoriteiten van Nagorno-Karabach al toe. In het statement op Facebook zegt Poghosyan dat de Azerbeidzjaanse troepen de hoofdstad Stepanakert naderen. "De vijand staat voor onze deur in Stepanakert", klinkt het. "Ons hele bestaan is nu in gevaar."