Beurzen reageren euforisch op vaccinnieuws van Pfizer, en sfeer zat er al in na overwinning van Joe Biden

Het positieve vaccinnieuws van Pfizer brengt de financiële markten in een ongeziene feestvreugde. "De beurzen gaan uit van een scenario dat het coronavirus en de bijhorende zware crisis snel achter de rug zullen zijn", zegt Tom Simonts, financieel econoom bij KBC. "Al weet ik niet of de markt gelijk heeft. Alles wat cyclisch is en fors te lijden had onder de coronacrisis, wordt gekocht. Denk aan grondstoffen, auto-aandelen en bankaandelen." Bioscoopuitbater Kinepolis, dat fors verlies lijdt door de lege zalen, gaat 40 procent hoger. Bierbrouwer AB Inbev, dat de horeca in veel landen op slot zag gaan, stijgt 11 procent. Omgekeerd krijgen aandelen, die net geprofiteerd hebben van de lockdown, klappen. Just Eat/Takaway.com bijvoorbeeld zakt bijna 8 procent.