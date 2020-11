Bomenkap op dijk Tivoli in Dilsen-Stokkem

In Lanklaar begint vandaag het kappen van bomen op het eiland Tivoli. Het Agentschap Natuur en Bos heeft daarvoor een kapvergunning afgeleverd aan de stad Dilsen-Stokkem. Op de helling van de Dorpsstraat staan verschillende bomen die bij een storm kunnen omwaaien en daarna op de huizen onder aan de dijk terecht kunnen komen. In het verleden is dat al gebeurd.

"Het gaat over het uitdunnen van gevaarlijke bomen die risico lopen om tijdens een storm om te waaien of takken te verliezen en zo op omliggende huizen terecht te komen. Het Staatsbos Tivoli zelf blijft behouden en de overige bomen krijgen op die manier ook meer ruimte om te groeien”, laat burgemeester Sofie Vandeweerd (Open VLD) weten. De kapwerken zullen twee dagen duren. Wandelaars en fietsers moeten een omleiding volgen.