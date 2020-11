Mysterieuze brom in Lanaken wordt aangepakt: enkele bedrijven nemen maatregelen

Al jaren klagen heel wat inwoners van en rond Lanaken over een lage brom die best wel hinderlijk is, maar niet door iedereen gehoord wordt. De toon valt het best te vergelijken met het geluid van een draaiende wasmachine en wordt meer gehoord op hogere plaatsen, en binnenshuis. Na heel wat onderzoek blijkt dat het gaat om een samenspel van geluiden die afkomstig zijn van verschillende bedrijven in de buurt. Die bedrijven gaan nu een aantal dingen aanpassen.