Moeder en twee kinderen gered uit brand in Brussel: "Verplicht rookmelder in alle woningen" 

Het was een voorbijganger die kort voor middernacht de hulpdiensten verwittigde toen hij rook opmerkte in de Vierwindenstraat in Sint-Jans-Molenbeek. De brandweer kwam ter plaatse en stelde vast dat er brand was uitgebroken in de keuken van de flat op de eerste verdieping, van een drie verdiepingen tellend gebouw. De brandweerlui beukten de deur in en maakten de drie aanwezigen, een moeder en haar twee kinderen, wakker. Die waren licht bevangen door de rook en werden ter plaatse verzorgd terwijl de brandweer het vuur bluste. De schade in de keuken is aanzienlijk en de gas- en elektriciteitstoevoer zijn afgesloten zodat de flat tijdelijk onbewoonbaar is. Het gezin zal door familie worden opgevangen.