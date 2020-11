Ça va? Jeugddienst Hasselt vraagt hoe het ècht met je gaat

De campagne wordt alvast toegejuicht door Alexandra Smarandescu, voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. “We hebben de laatste jaren heel hard gewerkt aan meer aandacht voor het mentale welzijn van jongeren. Sinds de coronacrisis is het probleem heel prangend geworden. Maar er is hulp en we moeten ervoor zorgen dat jongeren de weg naar die hulp ook vinden. Awel is een hulplijn die telefonisch en online te bereiken is en via WatWat is er een platform met speciale aandacht voor als jongeren donkere gedachten hebben.”

Er is gelukkig ook beter nieuws. In de eerste lockdown was er amper tot geen aandacht voor het mentale welzijn van kinderen en jongeren. Dat is in deze tweede golf anders, zegt Alexandra Smarandescu nog: “Jongeren in een voorziening kunnen nog bezoek krijgen, de openbare speelplekken worden niet meer afgesloten, de jongste kinderen kunnen naar school blijven gaan. Je kan in de openlucht en met voldoende afstand ook nog gaan wandelen of fietsen met enkele vrienden of vriendinnen. Dat zijn belangrijke verschillen in vergelijking met de eerste lockdown."