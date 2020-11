Chiro Oostveld organiseert online versie van "Schijt je Rijk" om kas te spijzen

Fuiven, spaghettifestijnen, huis-aan-huisverkopen: het mag allemaal niet meer door de coronacrisis. Heel wat jeugdbewegingen hebben het dus moeilijk om hun kas te spijzen. Chiro Oostveld uit Beernem probeert het daarom op een andere manier op te lossen. "Tijdens een brainstorm kwamen we op het idee om een online versie te organiseren van het bekende spel "Schijt je Rijk", zegt leider Tiemen Daveloose.

"Dat spel is erg simpel. Het enige dat we nodig hebben, is een veld en een koe. Het veld is ingedeeld in 500 hokjes. Op een bepaald moment zetten we de koe in de wei. Dat beest zal daar 5 uur rondlopen en plots zal het zijn behoefte doen in één van de 500 hokjes. De deelnemer die juist gegokt heeft, is de winnaar van het spel. Normaal gezien staat iedereen rond de weide, maar deze keer zullen de deelnemers alles via de computer kunnen volgen."