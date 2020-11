Met een grapje of een heuse lofzang: zo erkenden Amerikaanse presidentskandidaten in het verleden hun nederlaag

De Democraat William Jennings Bryan wordt over het algemeen beschouwd als de eerste presidentskandidaat die openlijk zijn nederlaag erkende. Hij deed dat in een telegram aan de Republikein William McKinley, in 1896. "Ik haast me om mijn felicitaties over te maken. We hebben de kwestie voorgelegd aan de Amerikanen en hun wil is wet", schreef hij.

Eind jaren 1920 hield de verliezer ook voor het eerst een toespraak op de radio. De eerste was die van Al Smith, die in 1928 verloor van Herbert Hoover. Begin jaren 1950 nam de televisie de plaats van de radio in. Tegenwoordig is het de gewoonte dat de verliezer de winnaar eerst opbelt of als dat mogelijk is onder vier ogen spreekt en vervolgens in het openbaar een toespraak houdt. Evenzeer een gebruik is dat de verliezer eerst speecht en dan de winnaar.