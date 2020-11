Contactopsporing Midwest wordt hét voorbeeld voor heel Vlaanderen

16 steden en gemeenten rond Roeselare, zoals Tielt, Wielsbeke, Izegem en Meulebeke, organiseren al een tijd zelf hun contactopsporing. Ze bellen dus mensen op die besmet zijn met corona en gaan na met wie zij in contact gekomen zijn. Een aantal steden en gemeenten doet dat ondertussen. Het grote verschil is dat Midwest op hetzelfde computersysteem werkt als Vlaanderen.

"Het heeft wat langer geduurd om het systeem op poten te zetten, maar het is efficiënter", zegt Johan Vandenbussche, de coördinator Welzijn in Midwest. "Wij werken dus binnen het systeem van Vlaanderen en ScienSano. Daardoor vermijden we dat mensen 2 keer worden opgebeld. Het heeft wat moeite gekost, op het vlak van juridische verantwoordelijkheid en gegevensbescherming, maar zo'n soort contacttracingsysteem is dus niet onmogelijk."