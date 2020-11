Coronadrukte in de Vlaamse Ardennen: "Meer volk dan bij de Ronde van Vlaanderen vorig jaar"

Het sociale en openbare leven staat door de coronacrisis op een lager pitje en heel wat mensen kiezen er in hun vrije tijd dan ook voor om de natuur in te trekken en te wandelen en te fietsen. Afgelopen weekend was het stralend herfstweer en leek het wel of heel Vlaanderen de fietsbroek of de wandelschoenen had aangetrokken, zeker in de Vlaamse Ardennen. Daar was er een ware volkstoeloop aan onder meer het Kluisbos in Kluisbergen. "Overal in de gemeente waren er opvallend meer wandelaars en bezoekers. Ik begrijp dat mensen uit de stad de rust opzoeken", zegt burgemeester Philippe Willequet (Gemeentebelangen). HIer en daar merkt Willequet dat de mensen de regels niet altijd even goed (kunnen) volgen. Hij kondigt daarom maatregelen aan.