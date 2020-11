Coronatestdorp Spoor Oost in Antwerpen start met sneltesten: "Om superverspreiders te onderscheppen"

Vanaf vandaag worden er in het coronatestdorp bij Spoor Oost in Antwerpen ook sneltests afgenomen. Een sneltest wordt op dezelfde manier afgenomen als een klassieke PCR-test, namelijk met een wattenstaafje in de neus. Het resultaat is alleen veel sneller. Bij een normale test weet je meestal na 24 uur je resultaat, terwijl je bij een sneltest al na een kwartier weet of je al dan niet besmet bent met het coronavirus.