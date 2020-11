Man die dodelijk ongeval met scholier veroorzaakte in Oostakker in beroep tegen celstraf 

Nikita Everaert (16) was 2 jaar geleden met de fiets op weg naar school toen ze aan een kruispunt aangereden werd door een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde op de Antwerpsesteenweg (N70) in Oostakker, bij Gent. Everaert kwam onder een vrachtwagen terecht toen die rechtsaf sloeg. Het meisje overleefde het ongeval niet. De chauffeur bood geen hulp na de klap. Uit onderzoek van verkeersdeskundigen bleek achteraf dat de chauffeur Everaert had moeten zien in zijn spiegel. De man sprak die beweringen tegen. Hij gaat nu ook in beroep tegen een eerdere veroordeling voor de feiten. De ouders van het slachtoffer brachten het nieuws zelf naar buiten en reageren ontgoocheld .