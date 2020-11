Duif verliest Duitse militaire boodschap in 1910, nietsvermoedende wandelaars vinden kokertje terug in veld

De boodschap werd overhandigd aan het Musée de Linge in Orbey. Dat museum is gewijd aan de slag uit 1915 tussen het Franse en het Duitse leger. Een museummedewerker contacteerde een Duitse kennis om de tekst te ontcijferen.

Die tekst bleek te gaan over Duitse manoeuvres tussen Bischwihr en Ingersheim, toen de streek van de Elzas nog Duits grondgebied was. Een soldaat van een Pruisisch infanterieregiment stuurde het kokertje naar een van zijn oversten om het hoofdkwartier te verwittigen dat zijn peloton onder vuur lag.



"Een zeer uitzonderlijke vondst", noemt museumconservator Dominique Jardy het. Over de datum is nog wat discussie. Die valt namelijk niet goed te lezen op het kalkpapier. Het museum houdt het daarom op 16 juli 1910 of 1916. Jardy acht 1916 echter onmogelijk. Verder onderzoek volgt.