Europees Muziekfestival voor de Jeugd kiest nu al voor online-editie in 2021: "Om nutteloze kosten te vermijden"

Een jaartje overslaan, daar willen ze bij het EMJ niet van weten. "We willen de sfeer van het festival jaar in jaar uit doordragen. Als we dat on hold zetten, bestaat er een kans dat het festival gaat stilvallen. Dat willen we voorkomen." In 2022 is trouwens al de 70ste editie van het muziekfestival gepland. "Dus we duimen dat het vaccin zijn werk zal doen of dat het coronavirus dood gaat. Want twee jaar op rij een soort van surrogaat organiseren, dat is niet goed voor ons EMJ-virus dat we hier in Pelt hebben en dat is goedaardig!"