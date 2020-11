Europese Rekenkamer kritisch voor EU-budget: te veel fouten met Europese subsidies

In 2019 is er in totaal 159 miljard euro uitgegeven via de Europese begroting: infrastructuurprojecten, landbouwsubsidies, ondersteuning van onderzoek en innovatie, Erasmusbeurzen, enzovoort. De Europese Rekenkamer heeft, zoals elk jaar, via steekproeven gecontroleerd of dat geld wel correct, volgens de regels, besteed is. Voor 2019 is het oordeel niet zo positief als de jaren voordien. Vooral bij de "uitgaven met een hoog risico" is er een probleem, en die maken het grootste deel uit van de betalingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om betalingen om gemaakte kosten te vergoeden. (Uitgaven met een laag risico zijn bijvoorbeeld de lonen van ambtenaren, of Erasmusbeurzen).

De Rekenkamer schat dat het foutenpercentage bij de hoge risico-uitgaven op ongeveer 4,9 procent. Infrastructuurprojecten zijn een klassiek voorbeeld waarbij het fout kan lopen. Er bestaan criteria die bepalen welke projecten in aanmerking komen voor subsidiëring: Europa betaalt een stuk, de lidstaat in kwestie de rest. Meestal is het de lidstaat zélf die de projecten uitkiest. Annemie Turtelboom, Belgisch lid van de Europese Rekenkamer, geeft een voorbeeld. In Portugal werd Europees geld toegekend voor de aanleg van een nieuw voetpad. Bij controle bleek echter dat het geld gebruikt is de facturen van een eerder aangelegd voetpad te betalen. (Lees verder onder de video)