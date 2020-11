Extra controles op mondmaskerplicht 

In Overijse is sinds dit weekend een mondmasker ook verplicht in het centrum van de gemeente, maar ook in het skatepark en de speeltuin. "Tot nu toe gold die verplichting enkel aan scholen, maar die wordt nu dus uitgebreid omdat het toch wel te druk werd", zegt burgemeester Inge Lenseclaes (OV2002 - N-VA). "Voor fietsers en joggers is er geen probleem, die kunnen dat perfect zonder mondmasker doen", voegt de burgemeester er nog aan toe. Een mondmasker is verplicht voor iedereen ouder dan 13 jaar; de verplichting geldt van zeven uur 's ochtends tot zeven uur 's avonds.