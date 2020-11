Hongarije dreigt EU-begroting met veto tegen te houden

De EU-leiders bereikten in juli een akkoord over de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027. Maar het EU-parlement vond dat daarin wel erg vaag stond omschreven hoe de koppeling tussen subsidies en de rechtsstaat wordt gelegd. Donderdag werden de EU-lidstaten en het parlement het daar alsnog over eens. Er komt voor het eerst een procedure om regeringen die de grondrechten van de EU schenden financieel te raken.

Maar Hongarije is het daarmee niet eens. Verschillende EU-lidstaten is er kritiek op Orban omdat hij met bepaalde beslissingen de democratische rechtsstaat in het gedrang brengt. Orban dreigt er nu dus mee om zijn veto te gebruiken en de meerjarenbegroting voorlopig tegen te houden.