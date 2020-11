Zangeres Geike keert terug naar Hooverphonic: "Iconische bezetting als "The Magnificent Three" is terug" 

Het 20e jubileum van die plaat en "Mad about you" lijken het ideale moment voor een reünie. Voeg daar nog een optreden voor een miljoenenpubliek, op het Songfestival 2021 in Rotterdam aan toe, en dan lijkt de comeback van Arnaert al iets minder onverwacht. Arnaert heeft die ervaring op het hoogste niveau. En hoewel ze in 2008 zelf uit Hooverphonic is vertrokken, was dat geen beslissing met slaande deuren, benadrukt Alex Callier.



"Ik vertelde Geike dat we bezig waren met de voorbereidingen van de twintigste verjaardag van "The Magnificent Tree" en opeens bleek dat we zin hadden om terug samen te werken. De split in 2008 was zeker niet vijandig, wij vonden het erg jammer dat ze de band verliet. Geike wilde een soloplaat maken, en kon dat niet combineren met Hooverphonic", zegt Callier. "We zijn niet met getrokken messen uit elkaar gegaan, we zijn niet rancuneus", aldus gitarist Raymond Geerts.