Eén huis op de tien niet veilig of comfortabel genoeg: is jouw huis nog wel van deze tijd?

Het maakt niet uit of je huurder bent of eigenaar: je woning moet veilig en gezond zijn en een minimum aan comfort hebben. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar lang niet alle woningen in Vlaanderen voldoen aan de minimale woningkwaliteitsnormen.

Zo is er in heel wat huizen gevaar voor elektrocutie of brand door een gebrekkige elektrische installatie. Of sijpelt er vocht binnen via het dak. Heel wat huizen hebben nog altijd een ernstig risico op CO-vergiftiging. En wist je dat je huis moet voorzien zijn van een werkende bel en een brievenbus?

Op de website "wonenvlaanderen.be" vind je een volledige checklist voor je woning.

1 huis op de 10 niet in orde

In 2013 voldeed naar schatting 37% van de Vlaamse woningen niet aan de normen. In veel gevallen ging het over kleinere problemen, maar toch had 13% van de woningen toen ernstige of structurele gebreken.

Sindsdien zijn er gelukkig stappen gezet in de goede richting. Volgens een onderzoek in 2018 beschikken intussen meer huizen over dakisolatie, isolerend glas en rookmelders. Maar bij plaatsbezoeken stellen ambtenaren toch nog vaak gebreken vast.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele schat dat zo'n 10 à 13% van de huizen vandaag nog ernstige gebreken hebben. Hij vindt het vanzelfsprekend dat elke woning in de toekomst aan de minimale eisen voldoet: “Het gaat vooral over essentiële zaken zoals stabiliteit, brandveiligheid, de veiligheid van de technische installaties en voldoende verluchting en verlichting. Dat lijken elementaire zaken, maar toch zijn die dingen niet altijd in orde.”

Minister Diependaele wil dat we allemaal de woningkwaliteitsnormen leren kennen, en lanceert daarom een grootschalige sensibiliseringscampagne. “We willen dat iedereen weet dat de normen bestaan en dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat de woning er aan voldoet."

Controle

Volgens de minister zal je als huiseigenaar niet meteen op de vingers getikt worden als je woning niet helemaal in orde is. “Dat komt misschien ooit nog wel, naar analogie met het puntensysteem voor huurwoningen. Maar vandaag willen we in de eerste plaats mensen aanzetten om stil te staan bij de veiligheid en het comfort van hun woning. Overloop de checklist, zodat je een beter beeld krijgt op weke punten je huis beter kan.”

Ingrepen aan je woning kosten natuurlijk vaak veel geld, maar de minister ziet dat als een investering: “Op lange termijn bespaar je meestal door nu een aanpassing te doen. Dakisolatie bijvoorbeeld betaalt zichzelf na enkele jaren terug. En je krijgt er ook meer comfort voor in de plaats.”

Eens kijken of jouw huis de test doorstaat? Je vindt alle informatie op de website van Wonen Vlaanderen.