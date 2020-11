IT'er uit Loksbergen bouwt samen met zoon auto om tot simulator

Een oude auto demonteren is één ding, er een simulator van maken nog iets heel anders: "Gelukkig hebben we een voorliefde voor elektronica, auto's en alles wat daarmee samengaat. Dus we hadden wel al wat voorkennis van de wagen", gaat Haerden verder. "En vermits het om een ouder type gaat, is de elektronica erin eerder ook beperkt. Het terug in elkaar zetten viel al bij al nog mee omdat er op de markt voor de gamer al onderdelen verkrijgbaar zijn als een stuur, pedalen en een versnellingspook. We hebben wel bijkomstige elektronica zelf ontwikkeld om de meters in het dashboard te laten werken, en de elektrische ramen zonder dat er een motor draait."