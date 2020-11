Kinderboerderij Bokkeslot in Deerlijk vangt deze week kinderen op: “Voor alle ouders die geen oplossing vinden”

Vorige week organiseerden ze nog een boerderijkamp. Tijdens de verlengde vakantie bieden ze noodopvang aan. “Elk kind is welkom”, zegt boer Willem Labbeeuw. “We gaan er natuurlijk van uit dat enkel de mensen die opvangproblemen hebben er gebruik van maken. We hebben ons niet speciaal gericht op mensen uit de zorg of zo.”

Er komen 40 kinderen per dag langs met een 15-tal begeleiders. “We houden de groepen klein, dan blijft het veilig. De kinderen zullen de dieren verzorgen en andere klusjes doen op de boerderij. Maar ze mogen uiteraard ook spelletjes spelen”, zegt Labbeeuw.