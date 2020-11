Landbouwers hebben meer zorgen door corona: "Bijna de helft voelt zich soms somber"

Tuin- en landbouwers hebben zorgen om verschillende redenen. "Er zijn een aantal stressfactoren die altijd terugkomen", zegt onderzoekster Lies Messely van het ILVO. "Veel boeren hadden al vóór de coronacrisis weinig financiële ruimte en dat is zeker niet beter geworden. Dat zorgt voor de nodige kopzorgen. Daarnaast is er ook de combinatie tussen het gezin en het werk. Landbouwers wonen op het werk, dat zorgt sowieso voor extra stress. Een andere factor is de mentale gezondheid van de boeren. Het zijn vaak fiere mensen die zich verantwoordelijk voelen voor hun zaak en moeilijker de stap zetten naar professionele hulp als ze met mentale problemen worstelen."