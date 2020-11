Mountainbiken op de Kalmthoutse heide? Wielerclubs lanceren petitie, natuurbeheerders staan op de rem

Kan je nog echt leuk mountainbiken op de Kalmthoutse heide? Daarover is discussie tussen parkbeheerders en sportliefhebbers. "De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe mountainpaden aangelegd. Dat zou een aanvulling worden op de bestaande recreatie in de Kalmthoutse Heide. Maar recent hebben we gemerkt dat je énkel op die paden mag mountainbiken. Wie ervan afwijkt, krijgt meteen een boete van 95 euro", zegt Bjorn Biesemans van fietsclub de Bospatsers in "Start je Dag". "Om die reden hebben we een petitie gelanceerd met al ruim 2.300 handtekeningen. We begrijpen dat we niet overal in de heide kunnen fietsen, maar moeten iets doen."