Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke: "Vaccin tegen maart? Ik zou daar heel voorzichtig mee zijn"

Toch is minister Vandenbroucke in "De afspraak" voorzichtig: "Dit is een positief bericht, maar we moeten wel realistisch zijn. Dit is een persbericht van een bedrijf, dat is niet hetzelfde als onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek."



"En zelfs als het onderzoek wordt bevestigd, moeten we naar de feiten kijken. Het duurt maanden voor zo'n vaccin op de markt komt. Dat is een bijzonder ingewikkeld proces. Dit is niet gewoon een pilletje dat je bij de apotheker haalt. Er zijn specifieke bewaarmethoden, die productie moet op gang komen."



Kunnen we een vaccin hebben bij ons in de lente? Zoals verschillende experts voorspellen. "Wees daar voorzichtig mee. Het zou kunnen, maar mij hoor je het niet zeggen. We gaan samen nog een grote inspanning moeten doen om zonder dit vaccin het virus te overwinnen. We gaan sowieso door een hele moeilijke winter."