Noodkreet Natuur en Bos: "Jaag de zeehondjes niet op en wees hoffelijk in de natuur"

De boswachters slaken een noodkreet: het gaat er een beetje te wild aan toe in de natuurgebieden. Dat heeft alles te maken met de strengere coronamaatregelen: we mogen niet op reis, maar wel wandelen en we doen dat met zijn allen. Niet iedereen doet dat even hoffelijk en soms is het gewoon te veel, zoals je kan afleiden uit de rij mensen die kijkt naar zeehondjes op de foto hierboven.