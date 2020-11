Vlaanderen komt met nieuwe premie voor wie isoleert en tegelijk asbest verwijdert uit huis

Asbest is een stof die tot eind jaren '90 vaak gebruikt werd in bouwmaterialen. Bekend zijn vooral de typische golfplaten of asbestgebonden dakleien, maar het werd ook in heel veel andere toepassingen gebruikt. Afvalstoffenmaatschappij OVAM schat dat er nog steeds zo'n 910.000 ton asbest zit in 2,7 miljoen particuliere woningen in Vlaanderen.

Asbest bestaat uit kleine vezels die als ze vrijkomen verschillende ziektes en kanker kunnen veroorzaken als ze ingeademd worden. Sinds 1998 is het daarom verboden om nog asbest produceren, te gebruiken of te hergebruiken.