Noodkreet van Vlaamse Vereniging voor Studenten: "Maak meer geld vrij voor psychologische bijstand"

"We vangen signalen op dat studenten er nu echt doorzitten", zegt Dylan Couck van de Vlaamse Vereniging voor Studenten bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. Couck is pas afgestudeerd aan de Gentse universiteit. Hij benadrukt dat de tweede coronagolf voor vele studenten extra zwaar is. "Zij zoeken perspectief maar vinden dat amper. We kunnen niet zeggen wanneer de maatregelen zullen versoepelen, we weten dat zelf niet."