Noodopvang in Lint tijdens verlengde herfstvakantie: "Alleen voor ouders die echt geen oplossing hebben"

In Lint organiseert de gemeente op 3 verschillende locaties noodopvang nu de herfstvakantie verlengd is. Zo kunnen ouders die in cruciale sectoren werken of geen mogelijkheid hebben tot thuiswerken, toch opvang voorzien voor hun kinderen. "Er was veel vraag naar met de scenario's van de eerste lockdown in het achterhoofd", vertelt Tine Van Gelder van de jeugd- en sportdienst in Lint.