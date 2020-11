Onderzoek AZ Delta: "Meer vette vis eten, kan helpen voorkomen dat je ernstig ziek wordt van corona"

Het AZ Delta onderzocht 186 COVID-19-patiënten. Hoe groter hun tekort aan vitamine D, hoe ernstiger hun longen aangetast waren en hoe meer kans op overlijden er was. Wat nu juist het verband is tussen de 2 en wat er oorzaak en gevolg is, moet verder onderzocht worden.

"Extra vitamine D innemen kan zeker geen kwaad", zegt dokter De Smet van het AZ Delta. "Want niemand is gebaat met een vitamine D-tekort, zelfs los van het COVID-19-verhaal. Ook voor en na corona is het belangrijk dat je lichaam in topvorm is. Je kan je nu wel preventief proberen te wapenen door ervoor te zorgen dat je geen vitamine D-tekort opbouwt."