Oostendse burgemeester Tommelein na erg druk weekend aan zee: “Schaf de gratis treintickets tijdelijk af”

Veel wandelaars kwamen afgelopen weekend genieten van het mooie herfstweer. Vooral zaterdag was het erg druk aan zee. In Knokke-Heist, maar zeker ook in Oostende. Daar moesten ze zelfs de Westelijke strekdam afsluiten. Op de zeedijk, tussen het casino en de Drie Gapers, mochten mensen op een bepaald moment maar in 1 richting meer wandelen.