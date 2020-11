Vernieuwd busknooppunt Lummen: "Toekomen en vertrekken van bussen verliep chaotisch"

Volgens burgemeester Luc Wouters (CD&V) is de Pastoor Frederickxstraat heel wat veiliger geworden: "Het aankomen en vertrekken van bussen verliep in de Pastoor Frederickxstraat nogal chaotisch. We hebben dus een nieuw busknooppunt aangelegd dat er voor zorgt dat bussen fatsoenlijk kunnen parkeren, en de reizigers kunnen nu vlot opstappen. Het zijn zes bussen die hier samenkomen, en vertrekken naar andere gemeenten. En dat is voor onze gemeente toch belangrijk "

Er is twee jaar gewerkt aan het busknooppunt aan de Pastoor Frederickxstraat. Het ging om een gezamenlijk project van de gemeente, De Lijn, Fluvius en Wegen en Verkeer. De werken hebben 1,3 miljoen euro gekost. Tegelijkertijd werd ook de schoolomgeving van het Spectrumcollege helemaal vernieuwd.