Restanten oude boerderij van 15e eeuwse abdij ontdekt bij graafwerken in kelder in Leuven

Bert Thielemans was graafwerken aan het uitvoeren in zijn kelder toen hij op de resten van een oude boerderij stootte. "Ik heb de Vlaamse overheid op de hoogte gebracht en er is een archeoloog ter plaatse gekomen", vertelt Bert. "Blijkbaar zou het gaan om restanten van de boerderij van het Karthuizerklooster", vervolgt Bert. "Ik had een oude muur blootgelegd en dan een waterput. Nadien heeft de archeoloog de vloer nog kunnen blootleggen en is er ook nog een kelder gevonden", vertelt Bert.