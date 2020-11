Paardenbeul aan het werk in Sterrebeek?

De buurtbewoners reageren geschokt op de gewelddadige dood van het paard, dat Obama heette. "Iedereen in de buurt kent Obama", zegt een vrouw van wie de dochter af en toe met Obama ging rijden."We zijn geschokt. We begrijpen het niet. Er is geen reden om een paard zoiets aan te doen." Ook een buurman reageert met afgrijzen. "We vinden dat verschrikkelijk want er zijn ontzettend veel dierenliefhebbers in de buurt. Zowat iedereen heeft een hond. Ik weet niet wat je tegen een paard dat in de wei staat kunt hebben. Dat is schandalig!"