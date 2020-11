Politie legt lockdownfeestjes stil in Antwerpse hotelkamers: 14 jongeren betrapt met drugs en lachgas

Het afgelopen weekend heeft de Antwerpse politie twee lockdownfeestjes stilgelegd in een hotel in Borgerhout. In totaal waren 14 jongeren samengekomen in twee kamers. Zoiets gebeurt tegenwoordig wel meer, zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. "De laatste tijd zien we vaker dat jongeren samenkomen in een hotel, ver weg van het publieke zicht, om feestjes te organiseren. Dit weekend hebben we dat in de gaten gehouden en hebben we jongeren betrapt die zonder afstand of mondmasker in de hotelkamers zaten."