Politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo waarschuwt voor stijgende cybercriminaliteit: "Stijgt fors sinds coronacrisis"

We hebben gemerkt dat we op een half jaar tijd even veel aangiftes hebben binnengekregen dan vorig jaar op een héél jaar. Daarom willen we de problematiek opnieuw onder de aandacht brengen. Je merkt dat heel wat mensen vrij vlug in de war geraken wanneer ze benaderd worden om in te gaan op bijvoorbeeld vriendschapsfraude. Niet iedereen komt aangifte doen, dus we zijn er van overtuigd dat het probleem nog groter is.



Die vriendschapsfraude doet zich meer en meer voor. De dader doet zich dan voor als een vriend of familielid en vraagt je om een som geld over te schrijven. Achteraf blijkt het dan helemaal niet om die persoon te gaan. Dan heb je nog phising, waarbij de dader je bankgegevens probeert te bemachtigen. Zo kunnen ze met toch wel grote bedragen gaan lopen.

De belangrijkste tip blijft: wanneer iets te mooi is om waar te zijn, dan is het dat vaak ook. Daarnaast is het belangrijk om aangifte te doen bij de politiediensten, zodat zij kunnen proberen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Daders ook effectief vinden is bijna onmogelijk, omdat er vaak vanuit het buitenland wordt geopereerd. Daarom is voorkomen beter dan genezen.