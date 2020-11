China en Rusland reageren terughoudend op verkiezing Joe Biden tot Amerikaans president

China reageert eerder terughoudend op de zege van Joe Biden. Ze willen hem nog niet feliciteren met zijn overwinning. Wang Wenbin, de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, liet tijdens een persconferentie in Peking weten dat China "heeft vernomen dat Biden zich tot winnaar heeft uitgeroepen". Hij voegt er ook nog aan toe: "We weten dat de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen zal worden bepaald volgens de Amerikaanse wet en procedures." Het is de eerste offciële reactie van China op de overwinning van Biden.